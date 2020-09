Dramma a Rimini, 13enne muore precipitando dal secondo piano di un albergo



Tragedia a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, dove un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel. Ignote le cause e la dinamica. La vittima sarebbe però dovuta andare a scuola: sul terrazzo dal quale è caduto è stato ritrovato il suo zaino. Accertamenti in corso.

