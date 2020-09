Dramma a Siena, muore dissanguata tre giorni dopo l’operazione alle corde vocali: aperta inchiesta



Giallo a Siena dove una donna di 59 anni, residente a Squinzano, in provincia di Lecce, è morta dissanguata tre giorni dopo essersi sottoposta ad una operazione alle corde vocali per un carcinoma all’ospedale Le Scotte. Dopo l’intervento la vittima non riscontrava alcuna anomalia, poi l’improvviso peggioramento che ha portato al decesso. Aperta un’inchiesta dopo la denuncia della famiglia.

