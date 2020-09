Drew Barrymore ha deciso: “Non mi sposerò mai più”



Dopo tre matrimoni falliti, il primo nel 1994, il secondo nel 2001 e il terzo nel 2012, l’attrice ha annunciato in un’intervista alla rivista People che, seppure dovesse nuovamente innamorarsi, non si sposerà mai più. Aggiungendo di ritenere il matrimonio una cosa obsoleta, che aveva senso “quando la vita durava in media trent’anni e la persona più vicina a te era a tre giorni di distanza a cavallo”.

