Duplice omicidio a Lecce, un uomo e una donna accoltellati dopo una lite: caccia al killer



Duplice omicidio in via Montello a Lecce, nei pressi della stazione ferroviaria dove un uomo e una donna sono stati uccisi a coltellate probabilmente al culmine di una lite. Le indagini sono in pieno svolgimento per ricostruire quanto successo. Le forze dell’ordine al momento cercano un uomo che sarebbe stato visto allontanarsi a piedi dall’edificio in cui sono stati ritrovati i corpi.

