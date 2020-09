È finita tra Cardi B e Offset, arriva la conferma del divorzio



Cardi B e Offset non sono più una coppia. Ormai la notizia è ufficiale, come riportato anche da People, i documenti per il divorzio sarebbero stati depositati nel tribunale della Contea di Fulton, in Georgia. Dopo tre anni d’amore e una bambina, la piccola Kulture, i due hanno affrontato una crisi dovuta, probabilmente, all’infedeltà del rapper americano che avrebbe portato alla fine del matrimonio.

Continua a leggere



Cardi B e Offset non sono più una coppia. Ormai la notizia è ufficiale, come riportato anche da People, i documenti per il divorzio sarebbero stati depositati nel tribunale della Contea di Fulton, in Georgia. Dopo tre anni d’amore e una bambina, la piccola Kulture, i due hanno affrontato una crisi dovuta, probabilmente, all’infedeltà del rapper americano che avrebbe portato alla fine del matrimonio.

Continua a leggere

Continua a leggere