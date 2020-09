È morto Lucky, il cane anziano e malato gettato vivo in un bidone dell’immondizia



Era stato trovato da un passante qualche giorno fa in un strada isolata sulla Sarzanese, lʼAssociazione Amici Animali a 4 zampe ha poi cercato di salvarlo ma Lucky non ce lʼha fatta: “Il nostro cuore è a pezzi, avremmo voluto un finale diverso”. L’animale è stato sepolto tra le colline di Lajàtico, in provincia di Pisa.

Continua a leggere



Era stato trovato da un passante qualche giorno fa in un strada isolata sulla Sarzanese, lʼAssociazione Amici Animali a 4 zampe ha poi cercato di salvarlo ma Lucky non ce lʼha fatta: “Il nostro cuore è a pezzi, avremmo voluto un finale diverso”. L’animale è stato sepolto tra le colline di Lajàtico, in provincia di Pisa.

Continua a leggere

Continua a leggere