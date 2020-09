È nata la figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik: “È sana e bella, ci ha già cambiato la vita”



La supermodella Gigi Hadid e l’ex cantante dei One Direction Zayn Malik sono diventati genitori della loro prima figlia. Lo hanno annunciato entrambi su Instagram, con un post pubblicato in contemporanea. “Hai già cambiato il nostro mondo”, scrive la modella. E il cantante: “Grato per la vita che ci aspetta insieme”. Una bella notizia per i fan della coppia più glamour di Instagram che si lascia alle spalle una crisi, arrivata nel 2018, dopo tre anni d’amore.

