È nata Mia, la prima figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Colmi di gioia ed emozione”



Il 25 settembre è nata Mia, la prima figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, prossimi alle nozze. La piccola è in ottima salute, per la gioia dei genitori: “Sei pura vita, il dono più grande”. L’ex velina è già mamma di Sofia, avuta da Davide Bombardini, mentre il campione di nuoto su Instagram racconta la gioia di diventare padre per la prima volta: “La nostra famiglia splende sempre di più”.

