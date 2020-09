È nata Sovereign Bo, la figlia di Usher e Jenn Goicoechea: “Siamo grati e pieni di amore”



Il cantante di “My Way” è diventato papà per la terza volta. È la prima femminuccia in arrivo, nata dalla storia d’amore con Jenn Goicoechea. Usher ha alle spalle due matrimoni giunti al capolinea. Dal primo, con la stilista Tameka Foster, sono nati i figli Usher V e Naviyd, di 12 e 11 anni. In seguito il cantante si è legato a Grace Miguel, ma dopo appena due anni i due hanno comunicato ai fan la rottura.

