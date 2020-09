È nato il secondo figlio di Amanda Seyfried e Thomas Sadoski: “Abbiamo dato alla luce un ometto”



L’attrice di “Mamma mia!” è diventata mamma per la seconda volta. Questa volta si tratta di un maschietto, come ha annunciato su Instagram insieme al marito e attore Thomas Sadoski, al quale è legata dal 2015. I due sono già genitori della piccola Nina, oggi 3 anni, nata poco tempo dopo il loro matrimonio in segreto col pancione. La coppia non ama stare sotto ai riflettori del gossip e trascorre una vita tranquilla immersa nella natura, lontana dalla mondanità.

Continua a leggere



L’attrice di “Mamma mia!” è diventata mamma per la seconda volta. Questa volta si tratta di un maschietto, come ha annunciato su Instagram insieme al marito e attore Thomas Sadoski, al quale è legata dal 2015. I due sono già genitori della piccola Nina, oggi 3 anni, nata poco tempo dopo il loro matrimonio in segreto col pancione. La coppia non ama stare sotto ai riflettori del gossip e trascorre una vita tranquilla immersa nella natura, lontana dalla mondanità.

Continua a leggere

Continua a leggere