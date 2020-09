E ora che ci siamo ricordati quant’è importante la scuola, non dimentichiamolo più



Niente caos, né sfascio, per ora. E allora godiamoci la riapertura delle scuole, almeno per qualche ora. E pensiamo a quanto c’è mancata, durante il lockdown. E a quanto sarebbe stato più facile ripartire, se non avessimo tagliato gli investimenti nell’istruzione, anno dopo anno. Un’utile lezione dal Coronavirus: le scuole sono le cattedrali laiche del nostro Stato e l’architrave del nostro futuro. Non dimentichiamolo più.

