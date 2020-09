Elena a 14 anni è affetta da una malattia rara: “Solo 10 persone come lei nel mondo, aiutateci”



La storia di Elena, 14enne di Genova, affetta da mitocondriopatia geneticamente determinata (NUBPL). In tutto il mondo ce ne sono solo altri 10 come lei. I suoi genitori hanno impiegato dieci anni per avere la diagnosi e ora hanno lanciato una raccolta fondi online per mettere insieme il denaro sufficiente a realizzare un centro di ricerca che sviluppi una cura per lei: “La sua vita e l’evoluzione della malattia non dipende da me, ma io devo fare il possibile per aiutarla”.

