Eleonora Boi è incinta, la giornalista sportiva aspetta il primo figlio dal cestista Danilo Gallinari



È in dolce attesta Eleonora Boi, la giornalista sportiva che era stata descritta come colei che avrebbe dato filo da torcere a Diletta Leotta in quanto a sensualità ai margini dei campi di calcio. Eleonora aspetta il suo primo figlio dal cestista dell’NBA Danilo Gallinari. L’annuncio della gravidanza è arrivato via Instagram.

