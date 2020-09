Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi lontani per Iconize? Lei: “Non ho mai litigato con Tommaso”



Durante la puntata del Grande Fratello Vip5, andata in onda venerdì 18 settembre 2020, Tommaso Zorzi ha rivelato di aver litigato con Elettra Lamborghini a causa Iconize, il suo ex fidanzato, che è diventato molto amico anche della cantante. La Lamborghini ha voluto raccontare cosa sia successo realmente tra loro e lo ha fatto attraverso delle stories su Instagram: “In realtà non abbiamo mai litigato, io sono una persona molto pacifica”, ha rivelato ai suoi fan.

