Elettra Lamborghini, nel giorno del matrimonio guarda il cielo senza pioggia: “Siamo fortunati”



È arrivato il grande giorno per Elettra Lamborghini che convolerà a nozze con il fidanzato, il produttore olandese Afrojack. In attesa dei dettagli (abito, bouquet, lista invitati) e delle prime foto, la cantante posta le prime storie su Instagram in cui si dice fortunata per le condizioni meteo di questa giornata speciale.

