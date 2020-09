Elodie e Marracash sono la coppia del momento: il loro amore è vincente sul red carpet di Venezia



Quello di Elodie e Marracash è un amore vincente e il pubblico li adora come artisti e come coppia, perché la loro storia non mette in secondo piano il talento. Per la prima volta hanno sfilato insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Insieme da un anno, il loro amore è nato grazie alla musica e al successo estivo di “Margarita” che li ha fatti avvicinare. Da allora, il primo bacio social a Zanzibar, la prima della Scala e il Festival di Sanremo. Elodie non potrebbe essere più orgogliosa di lui: “Per la prima volta un un uomo che mi capisce veramente”.

