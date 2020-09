“Emigrato in Inghilterra in auto, torno in Italia per combattere il Covid”: la storia di Fabio Iorio



Fabio Iorio è un ricercatore italiano che per dieci anni ha lavorato nelle più prestigiose università inglesi. Dopo una vita trascorsa all’estero, ha deciso di tornare in Italia per coordinare un team di ricerca sulla farmacogenomica. Con Human Technopole ha lavorato anche al riposizionamento di alcuni farmaci per combattere il Covid-19.

