Emilio Fede in prova ai servizi sociali: stop ai domiciliari, potrà uscire durante il giorno



Emilio Fede ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e potrà uscire di casa durante tutto il giorno con l’obbligo di rientrare nell’abitazione entro sera. Fede era agli arresti domiciliari dopo la condanna in via definitiva a 4 anni e 7 mesi di carcere nell’ambito del processo “Ruby bis” per le cosiddette cene delle Olgettine ad Arcore.

