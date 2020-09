Emily Ratajkowski accusa il fotografo Jonathan Leder di violenza sessuale, lui: “Falso”



La modella parla di una violenza che risalirebbe al 2012, quando posò per un servizio fotografico di nudo nell’abitazione del fotografo, che qualche anno dopo avrebbe pubblicato quegli scatti senza il suo consenso. “Faceva davvero male”, è il racconto inquietante della Ratajkowski, cui Leder ha risposto bollando le accuse come “false” e “infantili”, per ottenere “pubblicità”.

