Eugenia di York conferma di essere incinta, avrà un figlio dal marito Jack Brooksbank



Eugenia di York, nipote di Elisabetta II, è in dolce attesa. È stata la principessa a confermare i rumors a proposito di una possibile gravidanza che avevano cominciato a circolare da qualche giorno. “Jack e io siamo così eccitati per il 2021”, ha scritto la figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson. Con lei in foto il marito Jack Brooksbank.

