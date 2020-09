“Eugenia di York è incinta, è al quarto mese di gravidanza. È il primo figlio da Jack Brooksbank”



È il magazine New Idea a diffondere la notizia, che non è stata ancora confermata ufficialmente. Eugenia di York sarebbe incinta. La principessa e il marito Jack Brooksbank starebbero per diventare genitori. La trentenne, secondogenita del duca Andrea di York e di Sarah Ferguson, sarebbe al quarto mese di gravidanza.

