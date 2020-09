Evan, 26 anni, in transizione: “Ho capito di non essere donna quando la mia ragazza mi ha chiamato”



Evan ha 26 anni e da un anno ha iniziato il suo percorso per cambiare sesso. In Italia la transizione richiede circa quattro anni contro una media europea di otto mesi. È una strada tortuosa fatta di perizie e tribunali che mettono continuamente alla prova il tuo vissuto e la tua convinzione. Di Maria Paola Gaglione dice “l’unica sua colpa? Amare un uomo transgender in Italia. La cura dell’ignoranza è la curiosità, mentre la rabbia è solo brutalità gratuita”

