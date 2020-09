Evan poteva essere salvato: intercettazioni col pianto ascoltate solo dopo la sua morte



Evan, ucciso di botte a 21 mesi, poteva essere salvato. Nelle settimane precedenti all’omicidio, infatti, i carabinieri avevano piazzato delle cimici nella casa in cui avvenivano i presunti maltrattamenti, ma non le hanno ascoltate in diretta. A dare la notizia ai microfoni di Chi l’ha visto, è stato Natale Di Stefano, il legale della mamma, Letizia Spatola.

Continua a leggere



Evan, ucciso di botte a 21 mesi, poteva essere salvato. Nelle settimane precedenti all’omicidio, infatti, i carabinieri avevano piazzato delle cimici nella casa in cui avvenivano i presunti maltrattamenti, ma non le hanno ascoltate in diretta. A dare la notizia ai microfoni di Chi l’ha visto, è stato Natale Di Stefano, il legale della mamma, Letizia Spatola.

Continua a leggere

Continua a leggere