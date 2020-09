Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all’ospedale, 22enne è grave



Incidente drammatico per un ragazzo di 22 anni. Mentre faceva il bagno a Palombina, è stato punto al volto da una medusa. Sul posto l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona. Trasportato in codice rosso avanzato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, i medici temono per la reazione allergica ma anche le ustioni riportate nella zona del viso.

