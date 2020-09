“Fai schifo, ti spezzo le ossa”, maestra d’asilo a processo a Lecce per maltrattamenti sui bimbi



La maestra di una scuola di Nardò, in provincia di Lecce, rinviata a giudizio per maltrattamenti sui bimbi. Oltre alle offese verbali, la maestra di 61 anni avrebbe strattonato a più riprese i piccoli allievi colpendoli anche con schiaffi e sculacciate per costringerli a ubbidire ai suoi comandi come stare seduti e mangiare.

