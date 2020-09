Fellini chiude le Notti Italiane dell’Arena Milano Est: il 15 settembre la nipote presenta LO SCEICCO BIANCO

Il prossimo martedì l’ultima proiezione con ospiti dal vivo chiude il cerchio. Dopo aver inaugurato il nuovo polo multiculturale milanese targato Teatro Martinitt con I VITELLONI, il grande cineasta è di nuovo protagonista. A raccontare di lui, della sua carriera e dei suoi capolavori torna Francesca Fabbri Fellini. Dalle 21.

Il ricordo di Federico Fellini, nel centenario dalla nascita, apre e chiude il cerchio di un’estate intensa all’insegna del grande cinema all’Arena Milano Est. A lui era stata dedicata, il 3 luglio scorso, l’inaugurazione del nuovo polo multiculturale milanese targato Teatro Martinitt, con la scelta de I VITELLONI per tenere a battesimo non solo l’arena, ma anche la rassegna cinematografica NOTTI MAGICHE, curata da Franco Dassisti. Se infatti l’ultimo film è in programma sabato 19, questo martedì 15 settembre andrà in scena l’ultima proiezione con ospiti dal vivo. Al fianco di Dassisti, a commento del film LO SCEICCO BIANCO, ma anche a regalare aneddoti sull’amato zio, tornerà Francesca Fabbri Fellini, nipote del maestro.

Così come I VITELLONI, anche LO SCEICCO BIANCO vede il sodalizio tra Federico Fellini e Alberto Sordi, pure lui nato un secolo fa. Tante le curiosità sul film -selezionato tra i 100 titoli italiani da salvare- che Dassisti e Fabbri Fellini non mancheranno di elargire al pubblico.

LA TRAMA – Due sposini, Ivan e Wanda, giungono a Roma dalla loro Altovilla Marittima a trascorrere il viaggio di nozze. Lui conta soprattutto di fare una buona impressione allo zio residente in città, grazie alla cui influenza spera di fare carriera; a questo scopo ha organizzato una serie di visite, fra cui un’udienza papale, insieme alla famiglia dello zio. Wanda invece, all’insaputa del marito, spera che nella capitale potrà finalmente realizzare il suo sogno: fare la conoscenza con l’eroe del suo fotoromanzo preferito, lo “sceicco bianco”.

Lo Sceicco Bianco in pillole

Anno 1952

Genere commedia

Regia Federico Fellini

Con Alberto Sordi, Giulietta Masina, Brunella Bovo e Gina Mascetti.

Durata 86 minuti

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Attenzione: dal 1°settembre inizio spettacoli anticipato alle ore 21!!! Ritiro biglietti entro le ore 20.30

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 20.30, per evitare assembramenti.

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: lunedì-venerdì 10/20 – sabato e domenica 15/20

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 20.30.

