Ferrero, anche nell’anno del Covid oltre 2.000 euro di premio ai dipendenti a ottobre



Lo prevede l’accordo siglato tra la direzione e le organizzazioni sindacali che in una nota esprimono “piena soddisfazione per i risultati conseguiti in un esercizio particolarmente difficile e complicato a causa degli effetti della pandemia”. Il bonus per circa 6000 dipendenti dell’azienda che produce la Nutella sarà erogato con le competenze di ottobre.

