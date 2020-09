Festini Villa Inferno a Bologna, la minore filmata: “Io Ingenua, dicevano di volermi bene”



“A chi dice che me la sono cercata, rispondo: ero ingenua e vulnerabile, mi sono lasciata incantare da chi diceva che per me ci sarebbe sempre stato” ha raccontato la ragazza che ha dato il via alle indagini dei carabinieri di Bologna sui festini a base di sesso e droga che si sarebbero consumati nell’abitazione di Pianoro, ribattezzata Villa Inferno, talvolta con la partecipazione di minorenni.

Continua a leggere



“A chi dice che me la sono cercata, rispondo: ero ingenua e vulnerabile, mi sono lasciata incantare da chi diceva che per me ci sarebbe sempre stato” ha raccontato la ragazza che ha dato il via alle indagini dei carabinieri di Bologna sui festini a base di sesso e droga che si sarebbero consumati nell’abitazione di Pianoro, ribattezzata Villa Inferno, talvolta con la partecipazione di minorenni.

Continua a leggere

Continua a leggere