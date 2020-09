Finto diplomatico si fingeva amico di Belén, la vita a scrocco a Capri tra barche e hotel di lusso



È stato arrestato e condannato per direttissima a 8 mesi il trentenne croato Marko Pale, che si era finto diplomatico e amico di Belén Rodriguez per scroccare qualche giorno di vacanza a Capri, dove è riuscito a noleggiare yacht mai pagati e a soggiornare in hotel di lusso. L’avvocato della showgirl precisa: “Non ha mai conosciuto il soggetto in questione. Agendo con la dovuta avvedutezza, sarebbe stato facile smascherare il truffatore”.

Continua a leggere



È stato arrestato e condannato per direttissima a 8 mesi il trentenne croato Marko Pale, che si era finto diplomatico e amico di Belén Rodriguez per scroccare qualche giorno di vacanza a Capri, dove è riuscito a noleggiare yacht mai pagati e a soggiornare in hotel di lusso. L’avvocato della showgirl precisa: “Non ha mai conosciuto il soggetto in questione. Agendo con la dovuta avvedutezza, sarebbe stato facile smascherare il truffatore”.

Continua a leggere

Continua a leggere