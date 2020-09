Firenze: esce dal pronto soccorso, ruba l’ambulanza e si schianta sulle auto in sosta



L’episodio ha visto come protagonista un uomo di 34 anni che poco prima era stato soccorso in strada perché ubriaco e in stato di incoscienza. Dopo lo schianto ai soccorritori non è rimasto che trasportarlo con un’altra ambulanza nuovamente in ospedale per le cure del caso. Purtroppo gravi i danni al mezzo di soccorso.

Continua a leggere



L’episodio ha visto come protagonista un uomo di 34 anni che poco prima era stato soccorso in strada perché ubriaco e in stato di incoscienza. Dopo lo schianto ai soccorritori non è rimasto che trasportarlo con un’altra ambulanza nuovamente in ospedale per le cure del caso. Purtroppo gravi i danni al mezzo di soccorso.

Continua a leggere

Continua a leggere