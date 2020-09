Foggia, cadavere di un uomo trovato a bordo strada: aveva solo slip e un calzino



Il corpo senza vita di un uomo di una trentina d’anno è stato rinvenuto questa mattina a Ordona, in provincia di Foggia, in una cunetta della Strada Provinciale 110. L’uomo, di carnagione chiara, non è stato ancora identificato.

Continua a leggere



Il corpo senza vita di un uomo di una trentina d’anno è stato rinvenuto questa mattina a Ordona, in provincia di Foggia, in una cunetta della Strada Provinciale 110. L’uomo, di carnagione chiara, non è stato ancora identificato.

Continua a leggere

Continua a leggere