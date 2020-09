Foggia, filmano sesso con prete e lo ricattano: “Dacci 20mila euro o mandiamo il video alle tv”



A Foggia sono indagati per estorsione due ragazzi che avevano filmato i rapporti sessuali avuti da uno dei due con un prete. L’avevano minacciato di diffondere il video alle tv e non gli avesse consegnato 20mila euro. Il sacerdote, dopo aver dato ai giovani parte della somma per paura dello scandalo, ha poi denunciato il fatto ai carabinieri. “Il mio assistito, affetto da gravi problemi psichici è stato raggirato dal prete”, ha dichiarato la legale del ragazzo coinvolto nei rapporti con l’uomo.

