Foggia, reagisce alla rapina nel suo bar e viene colpito, titolare in gravi condizioni



Alla vista dei malviventi di istinto ha reagito nel tentativo di mettere in fuga i rapinatori ma è stato ripetutamente colpito al volto e ora Francesco Traiano, 38enne foggiano titolare del locale, è in gravissime condizioni. L’uomo è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico d’urgenza e si trova ricoverato in coma farmacologico.

