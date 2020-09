Follia al ristorante, il cliente al cameriere di colore: “Non mi devi servire perché sei nero”



L’inqualificabile episodio fatto emergere dalla Diocesi di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “In quel momento volevo sparire”, ha confidato il ragazzo, Mohamed, dopo l’accaduto ad un suo collega. “Abbiamo pensato di condividerlo perché possa aiutare a riflettere e soprattutto a far risorgere, nella testa e nel cuore, quel pò di umanità che ogni persona ha in dotazione”, spiega il direttore della locale Caritas Diocesana, Don Gianni Croci.

Continua a leggere



L’inqualificabile episodio fatto emergere dalla Diocesi di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “In quel momento volevo sparire”, ha confidato il ragazzo, Mohamed, dopo l’accaduto ad un suo collega. “Abbiamo pensato di condividerlo perché possa aiutare a riflettere e soprattutto a far risorgere, nella testa e nel cuore, quel pò di umanità che ogni persona ha in dotazione”, spiega il direttore della locale Caritas Diocesana, Don Gianni Croci.

Continua a leggere

Continua a leggere