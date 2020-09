Forlì, c’è un focolaio e scatta il divieto di comunione: “Eucarestia solo con il test”



Nel comune di Geleata, 2500 abitanti, è attualmente in corso un focolaio di Covid. Per prevenire la diffusione del virus la sindaca ha deciso di consentire la partecipazione alla cerimonia solo ai bambini che effettueranno il tampone. Lo ha annunciato in un lungo post sulla sua pagina Facebook.

