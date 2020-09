Forte dei Marmi, 16enne picchiato dal branco: “Lo avevano scambiato per un violentatore”



Pestato da un gruppo di minorenni dopo essere stato scambiato per il presunto responsabile di un’aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. È quanto ha ricostruito la polizia di Forte dei Marmi (Lucca), per il ferimento, avvenuto la notte tra il 15 e il 16 agosto in Versilia, di un sedicenne fiorentino. Quattro denunciati per il pestaggio.

Continua a leggere



Pestato da un gruppo di minorenni dopo essere stato scambiato per il presunto responsabile di un’aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. È quanto ha ricostruito la polizia di Forte dei Marmi (Lucca), per il ferimento, avvenuto la notte tra il 15 e il 16 agosto in Versilia, di un sedicenne fiorentino. Quattro denunciati per il pestaggio.

Continua a leggere

Continua a leggere