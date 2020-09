Frammenti di plastica nella confezione, richiamata cioccolata Ovomaltine: interessato Carrefour



Il richiamo, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, riguarda le tavolette di cioccolata Ovomaltine nel formato da 100 grammi ciascuno per via della presenza di pezzetti di plastica. Ad essere stati ritirati sono due lotti distinti: 1328913 A e 1328913 B con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata per entrambi all’8 maggio 2021.

