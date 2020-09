Francesco Totti sulla copertina di Gente: “Commenti bavosi, ci saranno conseguenze legali”



Francesco Totti non ha affatto digerito le ultime polemiche scatenate intorno alla copertina di Gente, che metteva l’accento sul lato b della figlia 13enne Chanel. Non è bastato lo sfogo sui social insieme alla moglie Ilary Blasi nel quale “ringraziavano” ironicamente la rivista per la poca sensibilità dimostrata. Il Capitano è tornato a parlarne in un’intervista a Repubblica e ha ancora l’amaro in bocca. Ma soprattutto ha annunciato conseguenze legali: “Questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa”.

