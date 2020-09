Francia, il congedo di paternità raddoppia a 28 giorni. In Italia solo 7



La Francia raddoppia il tempo a disposizione dei neopapà: il congedo di paternità sarà ora di 28 giorni, aggiunti ai 3 giorni da sempre previsti per il congedo di nascita. Il provvedimento varrà anche per le coppie lesbiche: anche la partner della madre biologica potrà restare a casa. La riforma consentirà alla Francia di salire nella top 10 dei Paesi europei in tema di misure per le famiglie.

