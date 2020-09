Furto in ufficio per Beatrice Valli e Marco Fantini, lui: “Hanno preso tutto, sfilerò in mutande”



La coppia, ultimamente al centro dell’attenzione prima per una polemica sulla maternità poi per la loro presenza sul red carpet della Mostra Internazionale di Venezia, ha subito il furto di tutti gli outfit per i vestiti delle loro sfilate: «Hanno spaccato tutto», ha dichiarato la Valli. E Marco Fantini scherza: «Ora sfilo in mutande».

