Gallipoli, vigili sequestrano tavoli al ristorante ma pm li bacchetta: “Zelo da Paesi nordici”



Per il pm la scelta della polizia municipale di Galipoli è stata dettata da troppo zelo in quanto il reato sarebbe caratterizzato da particolare tenuità del fatto. Per questo il magistrato ha bacchettato gli agenti e chiesto l’archiviazione sia per gli illeciti che per l’ipotesi della resistenza a pubblico ufficiale.

