Gemelle, ma nate a otto giorni di distanza: la storia di Vittoria e Anna



Le piccole sono nate all’Hospital clinic Seu maternitat di Barcellona, specializzato in casi gemellari e complessi. I genitori (italiani) vivono in Spagna. “Ciò che conta – racconta la nonna – non sono i protagonisti, ma questo meraviglioso miracolo della vita. Questo splendido esempio di sanità d’eccellenza”

