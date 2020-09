Germania, rivelato il primo caso di peste suina: allarme tra gli allevatori



Un caso di peste suina africana è stato rilevato per la prima volta in Germania: a renderlo noto stamattina a Berlino è stata la ministra dell’Agricoltura Julia Klochner. Il caso è stato registrato in un cinghiale nel Brandeburgo. La malattia non è pericolosa per l’uomo ma rischia di decimare gli allevamenti di maiali.

Continua a leggere



Un caso di peste suina africana è stato rilevato per la prima volta in Germania: a renderlo noto stamattina a Berlino è stata la ministra dell’Agricoltura Julia Klochner. Il caso è stato registrato in un cinghiale nel Brandeburgo. La malattia non è pericolosa per l’uomo ma rischia di decimare gli allevamenti di maiali.

Continua a leggere

Continua a leggere