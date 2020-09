Giallo della Sentina, la vittima è Marketa Adamcova, 17 anni. Si cerca il fidanzato



Si trovava in vacanza a Martinsicuro, è stata trovata morta in mare sulla spiaggia della Sentina e ora il suo fidanzato, Tomas, è una persona scomparsa. Si carica di ulteriori incognite il giallo della Sentina, dove lo scorso 30 agosto i bagnanti hanno scoperto il corpo senza vita di una giovane donna. È la diciassettenne Marketa Adamcova. L’autopsia prevista per oggi chiarirà le cause della morte.

Continua a leggere



Si trovava in vacanza a Martinsicuro, è stata trovata morta in mare sulla spiaggia della Sentina e ora il suo fidanzato, Tomas, è una persona scomparsa. Si carica di ulteriori incognite il giallo della Sentina, dove lo scorso 30 agosto i bagnanti hanno scoperto il corpo senza vita di una giovane donna. È la diciassettenne Marketa Adamcova. L’autopsia prevista per oggi chiarirà le cause della morte.

Continua a leggere

Continua a leggere