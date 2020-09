Giallo della Sentina, l’autopsia sul corpo di Marketa Adamcova: ecco come è morta



È annegata la diciassette di origini ceche Marketa Adamcova, il cui cadavere in costume da bagno è stato recuperato lo scorso 30 agosto nelle acque della Sentina. Secondo l’autopsia effettuata ieri sul corpo la morte è sopraggiunta per annegamento. Ancora giallo sulle sorti del fidanzato, Tomas Cerveny 40 anni. Proseguono le ricerche in mare.

Continua a leggere



È annegata la diciassette di origini ceche Marketa Adamcova, il cui cadavere in costume da bagno è stato recuperato lo scorso 30 agosto nelle acque della Sentina. Secondo l’autopsia effettuata ieri sul corpo la morte è sopraggiunta per annegamento. Ancora giallo sulle sorti del fidanzato, Tomas Cerveny 40 anni. Proseguono le ricerche in mare.

Continua a leggere

Continua a leggere