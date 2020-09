Ginevra Lamborghini non è andata al matrimonio di Elettra: “Avrei voluto essere con voi”



Come era stato già anticipato, Ginevra Lamborghini non ha potuto presenziare al matrimonio della sorella Elettra con Afrojafck, ma i motivi non sarebbero stati legati a una lite, ma a problemi personali. Ieri, in una storia su Instagram, Ginevra Lamborghini ha scritto: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”.

