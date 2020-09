Ginevra Lambruschi incinta di Mirko Antonucci, è l’ex di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Pretelli



Ex corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne, ha annunciato di essere in dolce attesa: aspetta il suo primo figlio da calciatore della Roma Mirko Antonucci, legato a lei da meno di un anno. In passato, ha frequentato il figlio di Simona Ventura e il concorrente del GF Vip Pretelli, ma anche Riccardo Marcuzzo.

