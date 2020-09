Giorgia Lucini incinta, lei e Federico Loschi avranno un maschio: “Ti aspettiamo pulcino”



L’ex volto di Uomini e Donne è incinta per la seconda volta dal compagno, il giocatore di basket Federico Loschi. Dopo Riccardo, nato nel 2019, la coppia avrà un altro maschietto, come annunciato su Instagram. La Lucini ha confessato: “Non volevo sapere il sesso stavolta, ma Federico non ha resistito”.

