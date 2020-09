Giulia D’Urso commossa per Giulio Raselli: “Non mi aspettavo annunciasse una pausa di riflessione”



Giulia D’Urso parla su Instagram di quanto è successo negli ultimi giorno con Giulio Raselli. L’ex tronista aveva annunciato una pausa di riflessione e di contro, la corteggiatrice afferma visibilmente commossa che non si aspettava un gesto simile da parte del suo fidanzato: “Lui è molto impulsivo, i litigi ci sono, ma non mi aspettavo che facesse quelle storie”. Intanto, entrambi, sembrano essere possibilisti e non è escluso un ritorno alla normalità.

