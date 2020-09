Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati: “Siamo in pausa, troppe divergenze tra noi”



La storia tra i due ex di Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D’Urso è arrivata alla fine, almeno per adesso. A darne notizia è stato l’ex tronista che lo ha detto ai propri fan durante alcune storie su Instagram, spiegando che era giusto che la notizia fosse data in questo modo e che tra lui e l’ex compagna c’erano troppe divergenze.

Continua a leggere



La storia tra i due ex di Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D’Urso è arrivata alla fine, almeno per adesso. A darne notizia è stato l’ex tronista che lo ha detto ai propri fan durante alcune storie su Instagram, spiegando che era giusto che la notizia fosse data in questo modo e che tra lui e l’ex compagna c’erano troppe divergenze.

Continua a leggere

Continua a leggere